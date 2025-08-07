Хто виграє "Золотий м’яч" 2025: топ-10 претендентів після падіння Родрі

У гонці за "Золотий м’яч"-2025 уже виділилися фаворити, які провели сильний сезон, здобули трофеї та вплинули на гру своїх команд. Серед них – лідери топ-клубів, фіналісти Ліги чемпіонів і ключові фігури національних збірних.

РБК-Україна розповідає, хто має найбільші шанси на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу.

Боротьба за "Золотий м’яч": оголошено топ-30 претендентів

Минулорічний тріумф Родрі у боротьбі за "Золотий м’яч" 2024 став важливою віхою в історії премії.

Півзахисник "Манчестер Сіті" виборов нагороду, випередивши головних конкурентів із мадридського "Реала" - Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема.

Однак у 2025 році Родрі не увійшов до фінального списку з 30 номінантів через серйозну травму, через яку пропустив більшість сезону.

Це дало можливість іншим футболістам заявити про себе. У списку претендентів представлені гравці з 17 національних збірних, 14 клубів та 6 провідних європейських ліг.

Нова система оцінювання

Нагороду присуджують не за календарний рік, а за футбольний сезон. Подібний формат використовується втретє в історії премії.

Під час формування рейтингу оцінювалися: кількість голів та асистів, трофеї, форма гравця протягом сезону, вирішальні моменти та вплив на гру.

ТОП-10 претендентів на "Золотий м’яч"-2025

Усман Дембеле ("ПСЖ" / Франція)

Французький вінгер, що нарешті реалізував свій потенціал у Парижі. З 35 голами і 16 асистами в 53 матчах він став лідером клубу, який виграв Лігу 1 і дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу. Ламін Ямал ("Барселона" / Іспанія)

16-річний феномен, який вже став лідером "Барси" та національної збірної. Чемпіон Європи серед дорослих і автор вирішальних голів у Ла Лізі. Вітінья ("ПСЖ" / Португалія)

Ключова фігура в центрі поля парижан. Його впевненість та контроль зробили його незамінним для перемог у Лізі чемпіонів та Лізі націй. Рафінья ("Барселона" / Бразилія)

34 голи та 25 результативних передач за сезон - найкращий перформанс у кар'єрі бразильця, який допоміг "Барсі" виграти чемпіонат Іспанії. Мохамед Салах ("Ліверпуль" / Єгипет)

56 результативних дій у 52 матчах - вражаючий доробок. Став першим гравцем з часів Мессі, який зробив гол+пас у 10 матчах топ-ліги. Дезіре Дуе ("ПСЖ" / Франція)

Двічі відзначився у фіналі ЛЧ, загалом 16 голів і 16 асистів за сезон. Його зухвала гра стала відкриттям сезону. Хвіча Кварацхелія ("ПСЖ" / Грузія)

Грузинський вінгер після переходу з "Наполі" зробив прорив у ПСЖ, записавши на свій рахунок 13 голів та 11 передач. Кіліан Мбаппе ("Реал" / Франція)

43 голи за сезон, але втрата Ліги чемпіонів та Ла Ліги знизила його шанси. Проте його статус у "Реалі" лише зростає. Нуно Мендеш ("ПСЖ" / Португалія)

Зразковий сезон: тріумф у ЛЧ, Лізі 1 та Лізі націй. Вінгер, який зупинив навіть Ламіна Ямала у фіналі турніру. Ахраф Хакімі ("ПСЖ" / Марокко)

З 27 результативними діями за сезон, правий захисник став однією з рушійних сил атак ПСЖ і виграв три турніри.

Хто ще у списку?

До фінального списку увійшли і звичні обличчя - Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Холанд, Гаррі Кейн, ван Дейк, Доннарумма. А також зірки, які вриваються у топ - Коул Палмер, Скотт Мактоміней, Майкл Оліз.

Коли дізнаємось переможця?

Офіційна церемонія вручення "Золотого м’яча" відбудеться в жовтні 2025 року. До того часу інтрига зберігатиметься.