ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Таблиця коефіцієнтів УЕФА: на якому місці Україна після єврокубкового тижня

П'ятниця 08 серпня 2025 10:14
UA EN RU
Таблиця коефіцієнтів УЕФА: на якому місці Україна після єврокубкового тижня Фото: "Полісся" додало перемогу в скарбничку України (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Після чергового єврокубкового тижня Україна зберегла 27-е місце у таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Скільки балів заробили вітчизняні команди

Українськи клуби взяли участь в першим матчах 3-х раундів кваліфікації всіх трьох єврокубків та подарували вболівальникам повний набір результатів: перемогу, поразку та нічию.

Таким чином Україна здобула 1,5 очка (0,375 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та зберегла 27-ме місце в загальному рейтингу.

З перемінним успіхом провели свої зустрічі і представники головних конкурентів нашої країни – Сербії, Румунії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Азербайджану та Болгарії. За підсумками тижня у країн з третього десятку рейтингу сталася лише одна зміна – румуни випередили угорців.

У поточному сезоні наші команди поки мають показник – 2,000. Це найвищий результат серед сусідів по таблиці (такий ж має й Болгарія).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 8 серпня:

Таблиця коефіцієнтів УЕФА: на якому місці Україна після єврокубкового тижня

Розклад на наступний євротиждень

На наступному тижні тріо вітчизняних клубів в континентальних турнірах зіграють матчі-відповіді.

Вівторок, 12 серпня

  • 20:00. Ліга чемпіонів, "Пафос" – "Динамо"

Четвер, 14 серпня

  • 20:00. Ліга конференцій, "Пакш" – "Полісся"
  • 21:00. Ліга Європи, "Шахтар" – "Панатінаїкос"

Раніше опублікували відео шедевральних сейвів воротаря "Шахтаря" Різника в матчі проти "Панатінаїкоса".

Також читайте про топ-10 претендентів на "Золотий м'яч"-2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ліга Європи Шахтар Футбол
Новини
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки