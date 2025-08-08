ua en ru
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после еврокубковой недели

Пятница 08 августа 2025 10:14
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после еврокубковой недели Фото: "Полесье" добавило победу в копилку Украины (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

После очередной еврокубковой недели Украина сохранила 27-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Сколько баллов заработали отечественные команды

Украинские клубы приняли участие в первых матчах 3-х раундов квалификации всех трех еврокубков и подарили болельщикам полный набор результатов: победу, поражение и ничью.

Таким образом Украина получила 1,5 очка (0,375 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.

С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Сербии, Румынии, Венгрии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. По итогам недели у стран из третьего десятка рейтинга произошло лишь одно изменение - румыны опередили венгров.

В текущем сезоне наши команды пока имеют показатель - 2,000. Это самый высокий результат среди соседей по таблице (такой же имеет и Болгария).

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 августа:

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после еврокубковой недели

Расписание на следующую евронеделю

На следующей неделе трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.

Вторник, 12 августа

  • 20:00. Лига чемпионов, "Пафос" - "Динамо"

Четверг, 14 августа

  • 20:00. Лига конференций, "Пакш" - "Полесье"
  • 21:00. Лига Европы, "Шахтер" - "Панатинаикос"

Ранее опубликовали видео шедевральных сейвов вратаря "Шахтера" Ризныка в матче против "Панатинаикоса".

Также читайте о топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2025.

