Світова столиця розваг: найпопулярніші місця Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес у Південній Каліфорнії - унікальне місто, яке відоме як центр світового кіновиробництва. Магія кіно відчувається в кожному куточку цього величезного мегаполіса.

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Universal Studios Hollywood

Кіностудія Universal відома у всьому світі - вона приваблює мільйони відвідувачів щороку.

Це одна з найстаріших і найвідоміших голлівудських кіностудій, яка все ще використовується. Спочатку вона була створена для того, щоб проводити екскурсії справжніми декораціями Universal Studios, і є першим з багатьох повноцінних тематичних парків компанії, розташованих по всьому світу.

Тут на вас чекають і живі унікальні шоу, і неймовірні атракціони, і оригінальні пам'ятки, створені за мотивами легендарних кінофільмів, таких як "Парк Юрського Періоду", "Кінг-Конг", "Форсаж" та багато інших.

Universal Studios Hollywood (фото з мережі)

Голлівудська "Алея слави"

Голлівудська "Алея слави" - тротуар вздовж Голлівудського бульвару і Вайн-стріт у Голлівуді, в якому вкладено понад 2 600 зірок з іменами знаменитих людей та вигаданих персонажів за їхній внесок в індустрію розваг.

Мандрівники з усього світу з'їжджаються сюди, щоб побачити зірки своїх улюблених знаменитостей. Для самих режисерів та акторів потрапляння на цю алею також є пам'ятною подією.

Голлівудська "Алея слави" (фото з мережі)

Діснейленд

Діснейленд - місце, де оживають казки та втілюються дитячі мрії. Він найпершим Діснейлендом у світі (відкритий у 1955 році) та знаходиться в Анахаймі. Саме цей Діснейленд є оригінальною версією парку, з якої змальовувалися всі інші розважальні парки світу з тією ж назвою.

Це величезне розважальне містечко, що складається з восьми зон і трьох прилеглих до нього готелів. У Діснейленді все продумано до дрібниць і відповідає тематиці Міккі та Мінні Маусів.

Тут на вас чекають розбурхуючі уяву атракціони та каруселі, шоу-програми, зустрічі з улюбленими персонажами мультфільмів та блокбастерів, безліч смаколиків та тематичних сувенірів.

Діснейленд (фото з мережі)

Гриффіт Парк і Гриффітська обсерваторія

Гриффіт Парк, площею 4210 акрів, є найбільшим державним парком в Каліфорнії.

У парку розмістилися Лос-Анджелеський зоопарк, Обсерваторія Гріффіта, планетарій, грецький театр, центр верхової їзди, створений для Олімпійських ігор 1984 року, поля для гольфу, тенісні корти, туристичні маршрути та інші визначні пам'ятки.

Обсерваторія Гриффіт - це одна з найцікавіших пам'яток міста, відкритих для громадськості.

Там можна безкоштовно користуватися телескопами, спостерігаючи за загадковим небесним полотном. Також в Обсерваторії розташовані унікальні сонячні телескопи, які використовуються для спостереження за сонцем.

Обсерваторія Гриффіт (wikipedia.org)

Знак Голлівуду

Цей знак - один із символів Лос-Анджелеса, який ми знаємо з фільмів та мультфільмів, знятих кіностудіями міста.

Він знаходиться на мальовничій горі Маунт-Лі і є великими літерами "HOLLYWOOD", а також підсвічується вночі.

Цьому знаку вже майже 100 років - він був створений у 1923 році як реклама місцевості та діяльності, що розгортається тут, а далі життя перетворило знак на символ американської кіноіндустрії.

Знак Голлівуду (wikipedia.org)

Беверлі Гіллз

Беверлі Гіллз (Beverly Hills) - один із престижних районів Лос-Анджелеса.

Тут проживає більшість зірок шоу-бізнесу та багато мільйонерів. Відповідно атмосфера така ж гранично дорога та яскрава: бутіки, ресторани, брендові магазини тощо.

Район Беверлі Гіллз (wikipedia.org)

Пірс Санта-Моніка

Всесвітньо відомий парс Санта-Моніки здобув свою популярність перш за все тому, що саме на цьому місці закінчується легендарне шосе 66, яке перетинає зі сходу на захід весь американський континент. Кожен мандрівник хоче сфотографуватися тут із відповідним вказівником.

Втім, увагу туристів привертає і сам пірс. Цей дерев'яний пірс існує з 1909 року і є одним із найбільш фотографованих місць у світі.

Він здавна є осередком, де люди смакують життя вдень і вночі. Там розмістилися атракціони, розважальний парк, магазинчики та інші цікавості, які зазвичай присутні на набережних.

Пірс Санта-Моніка (фото з мережі)