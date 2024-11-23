Мировая столица развлечений: самые популярные места Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес в Южной Калифорнии - уникальный город, который известен как центр мирового кинопроизводства. Магия кино ощущается в каждом уголке этого огромного мегаполиса.

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Universal Studios Hollywood

Киностудия Universal известна во всем мире она привлекает миллионы посетителей каждый год.

Это одна из самых старых и самых известных голливудских киностудий, которая все еще используется. Первоначально она была создана для того, чтобы проводить экскурсии по настоящим декорациям Universal Studios, и является первым из многих полноценных тематических парков компании, расположенных по всему миру.

Здесь вас ждут и живые уникальные шоу, и невероятные аттракционы, и оригинальные достопримечательности, созданные по мотивам легендарных кинофильмов, таких как "Парк Юрского Периода", "Кинг-Конг", "Форсаж" и многие другие.

Universal Studios Hollywood (фото из сети)

Голливудская "Аллея славы"

Голливудская "Аллея славы" - тротуар вдоль Голливудского бульвара и Вайн-стрит в Голливуде, в котором вложено более 2 600 звезд с именами знаменитых людей и вымышленных персонажей за их вклад в индустрию развлечений.

Путешественники со всего мира съезжаются сюда, чтобы увидеть звезды своих любимых знаменитостей. Для самих режиссеров и актеров попадание на аллею также является памятным событием.

Голливудская "Аллея славы" (фото из сети)

Диснейленд

Диснейленд - место, где оживают сказки и воплощаются детские мечты. Он самый первый Диснейленд в мире (открыт в 1955 году) и находится в Анахайме. Именно этот Диснейленд является оригинальной версией парка, из которой изображались все остальные развлекательные парки мира с тем же названием.

Это огромный развлекательный городок, состоящий из восьми зон и трех прилегающих к нему гостиниц. В Диснейленде все продумано до мелочей и отвечает тематике Микки и Минни Маусов.

Здесь вас ждут возбуждающие воображение аттракционы и карусели, шоу-программы, встречи с любимыми персонажами мультфильмов и блокбастеров, множество вкусностей и тематических сувениров.

Диснейленд (фото из сети)

Гриффит Парк и Гриффитская обсерватория

Гриффит Парк, площадью 4210 акров, является самым большим государственным парком в Калифорнии.

В парке разместились Лос-Анджелесский зоопарк, Обсерватория Гриффита, планетарий, греческий театр, центр верховой езды, созданный для Олимпийских игр 1984, поля для гольфа, теннисные корты, туристические маршруты и другие достопримечательности.

Обсерватория Гриффит - это одна из самых интересных достопримечательностей города, открытых для общественности.

Там можно бесплатно пользоваться телескопами, наблюдая за загадочным небесным холстом. Также в обсерватории расположены уникальные солнечные телескопы, которые используются для наблюдения за солнцем.

Обсерватория Гриффит (wikipedia.org)

Знак Голливуда

Этот знак - один из символов Лос-Анджелеса, который мы знаем из фильмов и мультфильмов, снятых киностудиями города.

Он находится на живописной горе Маунт-Ли и является заглавными буквами "HOLLYWOOD", а также подсвечивается ночью.

Этому знаку уже почти 100 лет - он был создан в 1923 году как реклама местности и разворачивающейся здесь деятельности, а дальше жизнь превратила знак в символ американской киноиндустрии.

Знак Голливуда (wikipedia.org)

Беверли Хиллз

Беверли Хиллз (Beverly Hills) - один из престижных районов Лос-Анджелеса.

Здесь проживает большинство звезд шоу-бизнеса и многие миллионеры. Соответственно, атмосфера такая же предельно дорогая и яркая: бутики, рестораны, брендовые магазины и т.д.

Район Беверли Хиллз (wikipedia.org)

Пирс Санта-Моника

Всемирно известный парс Санта-Моники приобрел свою популярность прежде всего потому, что именно на этом месте заканчивается легендарное шоссе 66, пересекающее с востока на запад весь американский континент. Каждый путешественник хочет сфотографироваться с соответствующим указателем.

Впрочем, внимание туристов привлекает и сам пирс. Этот деревянный пирс существует с 1909 года и является одним из самых фотографируемых мест в мире.

Он издавна является центром, где люди вкусят жизнь днем и ночью. Там разместились аттракционы, развлекательный парк, магазинчики и другие интересы, обычно присутствующие на набережных.

Пирс Санта-Моника (фото из сети)