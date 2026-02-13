Світло вимикатимуть усім: "Укренерго" попередило про графіки на 14 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" вчергове повідомили, що причиною дії графіків відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ завдала нового комбінованованого удару по кількох регіонах України. Головною ціллю росіян була енергетика. У Києві знову тисячі будинків залишились без світла і тепла.

Крім того, окупанти вдарили по одному з енергооб’єктів в Одесі. Є перебої з електро й водопостачанням.

Раніше, в ніч на 10 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області - пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Також в ніч на 7 лютого, окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися різні регіони країни, однак основною ціллю стали західні області.

За даними уряду, були пошкоджені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ - ключові елементи енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.

У ДТЕК повідомляли, що через дефіцит електроенергії в Києві світло подавали лише на 1,5–2 години на добу, однак зранку 8 лютого ситуацію вдалося стабілізувати, і місто повернулося до тимчасових графіків відключень.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що не в усіх областях проблеми з електропостачанням вирішуються оперативно, і анонсував відповідні висновки щодо цієї ситуації.