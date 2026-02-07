Світло буде 2 години: киян попередили про "важкі дні"
Найближчі дні для Києва будуть надзвичайно важкими. Мешканці столиці вже прямо зараз отримують подачу електроенергії лише до 2 годин на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.
У Міненерго поінформували, що сьогодні відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києва та області. Зокрема, після останнього масованого обстрілу РФ ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.
Сьогодні ворог атакував енергоб'єкти у низці областей, і через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС. Тож наразі у більшості досі аварійні відключення світла. На всіх об'єктах тривають відновлювальні роботи.
Окрім того, у киян наразі світло всього дві години.
"Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити, тому найближчі дні будуть важкими. Наразі мешканці столиці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу - на півтори-дві години", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що енергетики роблять все можливе для балансування системи. Також у столиці розгортають додаткові опорні пункти незламності у одному районі.
Що кажуть у ДТЕК
Компанія ДТЕК поінформувала, що внаслідок нічної атаки РФ були пошкоджені дві їхні теплоелектростанції і ключові високовольтні підстанції.
Також там підтвердили інформацію про вимушено розвантажені АЕС та додали, що Україна втратила значну частину доступної електроенергії.
"Система працює з максимальними обмеженнями. Звичні графіки не діють. Найскладніше - у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори-дві години на добу. Попереду складні дні", - резюмували у компанії.
Масштабний обстріл України
Нагадаємо, в ніч на 7 лютого росіяни запустили по Україні 408 дронів і 39 ракет різних типів, серед яких були ракети "Циркон", Х-101 і "Калібр".
Зранку у Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що сили ППО збили і придушили 406 цілей, а саме - 24 ракети і 382 безпілотника.
При цьому було зафіксовано влучання 13 ракет і 21 дрона на 19 локаціях, і ще на трьох впали області БпЛА. Основними напрямками удару стали західні регіони, а саме Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
Згідно з даними Кабміну, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротворська ТЕС.
Причому кілька годин тому мер Бурштина Василь Андрієшин розповів, що Бурштинська теплоелектростанція після ударів зупинила роботу. В результаті російського обстрілу об'єкт отримав серйозні пошкодження.
