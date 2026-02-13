"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
Україна активно шукає у Східній Європі радянські теплоелектростанції та ТЕЦ, та за можливості забирає найцінніше обладнання, часто цілими блоками.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр енергетики Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду.
"Сьогодні ми велику увагу приділяємо роботі з нашими енергетиками. Звісно ж, великий запит є сьогодні на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Відповідно, партнери надають кошти, утворений Фонд енергетичної підтримки України. Даний фонд має запитів вже на 1,8 млрд євро", - заявив Шмигаль.
Він підкреслив, що важливим моментом є те, що закупівлі і очікування виготовлення обладнання триває від 4 до 6 місяців, тому зараз запропоновано новий підхід – утворити резерв всього необхідного обладнання для того, щоб оперативно його можна було замінювати, вводити в експлуатацію.
"Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих радянського типу електроцентралей і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об'єкти", - додав міністр енергетики.
За його словами, українські спеціалісти проводять оцінку, інвентаризацію, аналіз обладнання і забирають його цілими блоками.
"Конкретики я, звісно ж, зараз публічно назвати не можу, але у нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються. Делегація буквально минулого тижня закінчила візити в декілька східноєвропейських країн, з якими ми будемо реалізовувати цей план", - підсумував Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона українців. Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тон.
Також ми писали, що Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, фокусуючись на відновленні генерації та створенні стратегічних резервів обладнання після російських атак.