Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)

Київ, Четвер 12 лютого 2026 09:33
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів) Фото: у Києві вже 3700 будинків залишилися без тепла (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

У четвер, 12 лютого, внаслідок масованої атаки РФ на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків, а близько 107 тисяч родин - тимчасово без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, по яких цілив ворог, ще майже 2600 житлових будинків залишилися без тепла.

Йдеться про багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста.

Зокрема, проблеми з теплопостачанням зафіксовані в таких районах Києва:

  • Деснянському,
  • Дніпровському,
  • Печерському,
  • Солом’янському.

Кличко зазначив, що комунальні служби вже працюють над відновленням подачі тепла до пошкоджених будинків.

Водночас це додається до понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах, які залишаються без опалення після попередніх обстрілів.

Через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ подати теплоносій до цих будинків наразі неможливо.

Крім того, після масованої атаки у столиці тимчасово без електропостачання залишилися 107 тисяч родин. Частина будинків у Деснянському районі знеструмлена, повідомили у ДТЕК.

Енергетики оперативно заживили об’єкти критичної інфраструктури. У Деснянському районі застосовуються екстрені відключення світла, для інших споживачів у Києві діють тимчасові графіки.

Ситуація з опаленням у Києві

Після масованих комбінованих атак Росії значна кількість столичних багатоповерхівок опинилася без теплопостачання.

Зокрема, у ніч на 3 лютого, під час найсильніших морозів цієї зими, російські війська завдали чергового удару по об’єктах тепло- та електрогенерації - ТЕЦ і ТЕС, які забезпечують обігрів українських міст.

Тоді в Києві без опалення залишилися 1170 будинків. Крім того, були пошкоджені житлові будинки та зафіксовані часткові аварійні відключення електроенергії.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони. Понад 1100 будинків у цих частинах міста залишилися без тепла через серйозне пошкодження енергетичного об’єкта, який забезпечував їх теплопостачання.

