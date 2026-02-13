Свет будут выключать всем: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 14 февраля

В субботу, 14 февраля, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Кроме того, всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" в очередной раз сообщили, что причиной действия графиков отключений электроэнергии являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности .

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла новый комбинированный удар по нескольким регионам Украины. Главной целью россиян была энергетика. В Киеве снова тысячи домов остались без света и тепла.

Кроме того, оккупанты ударили по одному из энергообъектов в Одессе. Есть перебои с электро и водоснабжением.

Ранее, в ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.

Также в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области.

По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.