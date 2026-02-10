Зволікають з відновленням світла: Зеленський пригрозив місцевій владі висновками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не у всіх областях проблеми зі світлом вирішуються вчасно, і анонсував висновки щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

Президент розповів, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та пов'язані із цим проблеми часто є запізнілою", - сказано в його заяві.

Зеленський зазначив, що Повітряні сили ЗСУ зараз мають діяти значно оперативніше, щоб посилити захист Харківщини та інших областей, які межують з РФ, від дронів-камікадзе.

"У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей", - наголосив президент.