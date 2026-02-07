ua en ru
Під ударом основа енергосистеми: Україна після атаки РФ терміново просить допомогу Польщі

Україна, Субота 07 лютого 2026 09:11
Під ударом основа енергосистеми: Україна після атаки РФ терміново просить допомогу Польщі Ілюстративне фото: Україна терміново звернулася до Польщі по допомогу через проблеми з енергетикою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Читайте також: У Києві та більшості областей ввели екстрені відключення світла, РФ пошкодила енергетику

За словами міністра, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі.

Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях - додаткові спеціальні графіки.

Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки.

Диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

Атака на енергосистему 7 лютого

У ніч на 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну систему України, застосувавши ударні дрони та крилаті ракети. Під обстрілами опинилися також західні регіони - повідомлялося про атаки на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині та в районі Рівного.

За даними Повітряних сил і місцевої влади, ракети на заході країни фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях.

Основною ціллю ворога, за попередніми повідомленнями, стали теплоелектростанції. Зокрема, під удар могла потрапити Бурштинська ТЕС, однак офіційні деталі щодо наслідків атаки поки уточнюються.

