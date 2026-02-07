Під ударом основа енергосистеми: Україна після атаки РФ терміново просить допомогу Польщі

Ілюстративне фото: Україна терміново звернулася до Польщі по допомогу через проблеми з енергетикою (GettyImages)

Російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі.

За словами міністра, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі. Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС. Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях - додаткові спеціальні графіки. Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки. Диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.