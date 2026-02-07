Ціллю були лінії 750 кВ і ТЕС, є поранені та руйнування: наслідки нічної атаки РФ по Україні
Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані руйнування, поранені люди та масштабні аварійні відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки нічної атаки росіян.
Головне:
- Росія застосувала стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети, які рухалися у напрямку західних областей.
- Під ударом опинилися об’єкти енергосистеми - введені аварійні відключення по всій країні.
- Зафіксовані пошкодження житлових будинків і інфраструктури, є поранені.
- Україна активувала аварійну енергетичну допомогу від Польщі.
Чим атакували Україну
За інформацією моніторингових каналів, уночі Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, після чого здійснила пуски крилатих ракет. Ракети заходили в повітряний простір України через Херсонську область і рухалися у напрямку західних регіонів.
Ракетні цілі фіксували щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Паралельно тривали атаки ударними дронами - вибухи лунали, зокрема, у Бурштині та Рівному.
Удар по енергосистемі та відключення світла
В "Укренерго" повідомили про масовану атаку на об’єкти енергосистеми, через що у більшості регіонів введені аварійні відключення електроенергії.
За даними уряду, під удар потрапили підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
Блоки АЕС тимчасово розвантажили, а диспетчер "Укренерго" активував запит на аварійну допомогу від Польщі.
Київська область
У Яготині внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на території складського комплексу. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
Як уточнив нардеп Олексій Гончаренко, росіяни поцілили по складах кондитерської фабрики Roshen.
Також внаслідок ворожої атаки у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири автомобілі
Вінницька область
За даними ОВА, в регіоні постраждав навчальний заклад - зруйнована стіна одного з навчальних корпусів. Навколо пошкоджено ще 5 будівель, серед яких є гуртожитки.
Вибиті двері та понад 150 вибитих вікон. Пошкоджена система теплопостачання.
Івано-Франківськ
Місцева влада попередила про можливі значні перебої з електропостачанням і закликала мешканців зробити запас води.
Водночас, "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів на Івано-Франківщині через безпекові міркування:
- потяг №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин;
- відповідно затримається на відправлення поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів.
Хмельницька область
Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав чоловік 1971 року народження, його госпіталізували.
Рівненська область
В області зафіксовані пошкодження житлових будинків і критичної інфраструктури, двоє людей поранені. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії, можливі перебої з водопостачанням.
Львівська область
Цієї ночі Львівщина пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами - постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Інформації про жертв та постраждалих станом на цю годину не надходило.
При підготовці матеріалу використано дані ОВА, "Укренерго", ДСНС, міністра енергетики Дениса Шмигаля.