Кінець блекаутів у квітні? Експерт розповів, коли українці отримають "тимчасову передишку"

Попри вкрай важку зиму та вичерпані запаси обладнання, енергосистема України готується до сезонного полегшення. Навесні графіки відключень можуть стати максимально м'якими або зникнути зовсім.

Головне:

Весняна пауза: Вже у квітні, травні та червні Україна може повністю відійти від графіків відключень завдяки сезонному зниженню споживання.

Фото: Олександр Харченко про графіки відключення світла (інфографіка РБК-Україна)

Коли чекати на полегшення?

За словами Харченка, навіть попри останні обстріли, енергосистема демонструє стійкість. Якщо нових масштабних атак не буде, ситуація почне поступово стабілізуватися вже наступного тижня. Найбільші сподівання експерт покладає на середину весни.

"Ми можемо і в квітні піти з графіків до травня і червня", - зазначає Харченко.

Чому графіки повернуться влітку?

Полегшення у квітні зміниться новим дефіцитом вже у липні та серпні. Експерт виділяє дві ключові причини:

Максимальна спека: Масове використання кондиціонерів створює пікове навантаження на мережу.

5 років з обмеженнями: реалістичний сценарій

Відповідаючи на питання, скільки ще зим українцям доведеться жити в режимі економії, Харченко дає стриманий прогноз. Повне відновлення системи - це питання не місяців, а років.

Оптимістичний сценарій: 3 роки (до 2029 року).

3 роки (до 2029 року). Реалістичний сценарій: 4–5 років (до 2030-2031 років).

Зокрема, у Києві обмежень навряд чи вдасться уникнути за умови низьких температур (мінус 5 градусів і нижче). Наразі найбільш проблемними регіонами, крім столиці, залишаються Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та Харків.