Суперники "Динамо" та "Шахтаря" в Лізі конференцій: повний розклад матчів

"Динамо" та "Шахтар" дізналися розклад матчів у Лізі конференцій (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" проведуть по шість матчів у основному раунді Ліги конференцій. УЄФА опублікувала повний календар ігор, які стартують 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Українські клуби у груповому етапі

Чемпіон України "Динамо" та володар Кубка країни "Шахтар" вийшли до основної частини Ліги конференцій.

  • "Шахтар" у фіналі кваліфікації пройшов швейцарський "Серветт".
  • "Динамо" поступилося "Маккабі" Тель-Авів у кваліфікації Ліги Європи, але отримало путівку до Ліги конференцій.

Щоб продовжити боротьбу в єврокубку, обидві українські команди мають завершити виступи в топ-24 турнірної таблиці.

Основний раунд стартує 2 жовтня:

  • "Шахтар" вирушить до Шотландії, де зіграє з "Абердіном";
  • "Динамо" номінально вдома прийматиме володаря Кубка Англії "Крістал Пелас".

Розклад матчів "Шахтаря"

  • 2 жовтня, 22:00 - "Абердін" (виїзд)
  • 23 жовтня, 19:45 - "Легія" (вдома)
  • 6 листопада, 19:45 - "Брейдаблік" (вдома)
  • 27 листопада, 22:00 - "Шемрок Роверс" (виїзд)
  • 11 грудня, 22:00 - "Гамрун Спартанс" (виїзд)
  • 18 грудня, 22:00 - "Рієка" (вдома)

Розклад матчів "Динамо"

  • 2 жовтня, 19:45 - "Крістал Пелас" (вдома)
  • 23 жовтня, 22:00 - "Самсунспор" (виїзд)
  • 6 листопада, 22:00 - "Зрінські" (вдома)
  • 27 листопада, 19:45 - "Омонія" (виїзд)
  • 11 грудня, 19:45 - "Фіорентина" (виїзд)
  • 18 грудня, 22:00 - "Ноах" (вдома)

Завершальні поєдинки

Останні матчі групового етапу відбудуться 18 грудня. "Шахтар" зіграє проти "Рієки" вдома, а "Динамо" прийматиме вірменський "Ноах".

