Суперники "Динамо" та "Шахтаря" в Лізі конференцій: повний розклад матчів

Українські клуби "Динамо" та "Шахтар" проведуть по шість матчів у основному раунді Ліги конференцій. УЄФА опублікувала повний календар ігор, які стартують 2 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Чемпіон України "Динамо" та володар Кубка країни "Шахтар" вийшли до основної частини Ліги конференцій.
Щоб продовжити боротьбу в єврокубку, обидві українські команди мають завершити виступи в топ-24 турнірної таблиці.
Основний раунд стартує 2 жовтня:
Останні матчі групового етапу відбудуться 18 грудня. "Шахтар" зіграє проти "Рієки" вдома, а "Динамо" прийматиме вірменський "Ноах".