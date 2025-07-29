"Динамо" розбило "Хамрун" у матчі-відповіді Ліги чемпіонів: що далі для киян

Київське "Динамо" впевнено перемогло мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "біло-синіх". Завдяки цьому результату та перемозі 3:0 у першому матчі , кияни з сукупним рахунком 6:0 вийшли до наступної стадії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

"Динамо" - Хамрун": огляд ключових моментів матчу

Матч пройшов на "Арені Люблін" у Любліні, яка є номінально домашнім стадіоном для українського клубу в єврокубках. Головним арбітром зустрічі був Якоб Сундберг з Данії.

Варто зазначити, що у складі "Динамо" був відсутній капітан команди Віталій Буяльський.

З перших хвилин підопічні Олександра Шовковського взяли гру під свій контроль, диктуючи темп і створюючи моменти біля воріт мальтійців.

На 12-й хвилині м'яч опинився у воротах "Хамруна". Після навісу з кутового футбольний снаряд прилетів до воротарського на голову Крістіану Біловару, якому навіть не довелось стрибати. Однак, після перегляду VAR, арбітр скасував гол, зафіксувавши, що м'яч зачепив руку гравця "Динамо".

Проте вже на 28-й хвилині "Динамо" таки зуміло відкрити рахунок. Мальтійці допомогли киянам: Ванат перехопив невдалу передачу від захисника Політо на кіпера Бонелло та з гострого кута відправив м'яч у ворота, зробивши рахунок 1:0.

На 35-й хвилині "Динамо" подвоїло свою перевагу - 2:0. Після вертикальної передачі до лівого кута штрафного Микола Шапаренко зробив простріл, і Бражко у падінні точно переправив м'яч у ворота суперника.

Наприкінці матчу, на 82-й хвилині, "Динамо" поставило крапку в цьому поєдинку. Влад Супряга поборовся в правому куті штрафного та відпасував на Олександра Тимчика, який знайшов Михавка, і захисник впевнено поклав м'яч у дальній кут, зафіксувавши розгромний результат.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь, 29 липня

"Динамо" - "Хамрун Спартанс" - 3:0

Голи: Владислав Ванат (28), Володимир Бражко (35), Тарас Михавко (82).

Що далі для "Динамо" в Лізі чемпіонів

Після впевненої перемоги над "Хамруном", "Динамо" продовжує свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Наступним суперником киян у третьому кваліфікаційному раунді стане переможець пари між кіпрським "Пафосом" та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва. Другий матч між ними відбудеться 30 липня. Перша зустріч цих команд завершилася внічию 1:1.

Перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, а матчі-відповіді - на 12 серпня.

Якщо "Динамо" виграє 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

У разі перемоги над своїм суперником, "Динамо" вийде до раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Це буде останній етап кваліфікації перед груповим етапом найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Перемога у плей-офф гарантує місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, а поразка у плей-офф означає автоматичне потрапляння до групового етапу Ліги Європи.

Якщо "Динамо" програє 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

У випадку поразки у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, "Динамо" не вибуває з єврокубків повністю.

За регламентом УЄФА, команда, яка програє на цьому етапі, автоматично переходить до раунду плей-офф Ліги Європи. Це дає клубу ще один шанс поборотися за місце у груповому етапі іншого престижного європейського турніру.

Якщо вже на цьому етапі (раунд плей-офф Ліги Європи) "Динамо" програє свої матчі, то воно автоматично переходить до групового етапу Ліги конференцій.

Таким чином, єврокубкова осінь для киян точно гарантована.