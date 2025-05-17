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Перший трофей за 119 років! "Крістал Пелес" сенсаційно виграв Кубок Англії, обігравши "Ман Сіті"

Субота 17 травня 2025 21:19
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Перший трофей за 119 років! "Крістал Пелес" сенсаційно виграв Кубок Англії, обігравши "Ман Сіті" "Крістал Пелес" переміг "Манчестер Сіті" і виграв Кубок Англії (фото: facebook.com/officialcpfc)
Автор: Дмитро Войналович

"Крістал Пелес" сенсаційно обіграв "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії сезону 2024/25 з рахунком 1:0. Це - перший трофей у 119-річній історії лондонського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Як "Крістал Пелес" переміг "Манчестер Сіті"

Єдиний і вирішальний гол на "Вемблі" на 16-й хвилині забив півзахисник "орлів" Еберечі Езе, який увійшов до клубної історії як четвертий гравець, що забивав за "Крістал Пелес" у фіналі Кубка Англії (до цього це досягнення підкорювалося лише Гарі О’Райлі, Яну Райту і Джейсону Панчеону).

Крім того, Езе встановив особистий рекорд: він став першим гравцем клубу з часів Даррена Амброуза, який відзначався у п’яти матчах поспіль - це було ще у 2009 році. У своїй результативній серії хавбек забивав "Арсеналу", "Астон Віллі", "Ноттінгем Форесту", "Тоттенгему" (двічі) та тепер "Ман Сіті".

Радість фанів "орлів" не передати словами (фото: facebook.com/officialcpfc)

Зазначимо, що на 36-й хвилині "Манчестер Сіті" отримав право на пенальті, однак Омар Мармуш не зумів реалізувати удар з 11 метрів - постріл єгиптянина відбив Дін Гендерсон.

До слова, воротар червоно-синіх відбив уже четвертий пенальті з останніх восьми (в ігровий час) і став першим голкіпером з часів Петра Чеха, хто зумів парирувати удар з точки в основний час вирішального матчу Кубка Англії.

Окрім історичної перемоги "Крістал Пелес" отримав честь у наступному сезоні зіграти в Лізі Європи.

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