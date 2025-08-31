Соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций: полное расписание матчей

"Динамо" и "Шахтер" сыграют по шесть матчей в основном раунде Лиги конференций этого сезона. Первые поединки стартуют 2 октября, а украинские клубы уже узнали полный календарь игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Чемпион Украины "Динамо" вышел в основной раунд Лиги конференций после квалификационного отбора Лиги Европы. Хотя киевляне уступили "Маккаби" Тель-Авив, они получили путевку в Лигу конференций.
Обладатель Кубка Украины "Шахтер" также пробился в основной раунд, одолев в финале квалификации швейцарский "Серветт". Чтобы продолжить борьбу в еврокубке, обе команды должны завершить выступления как минимум в топ-24 турнирной таблицы.
Основной раунд турнира стартует 2 октября. "Динамо" номинально дома будет принимать обладателя Кубка Англии "Кристал Пэлас", а "Шахтер" отправится в Шотландию на матч против "Абердина".
Последние матчи группового этапа состоятся 18 декабря. "Шахтер" сыграет против "Риеки" дома, а "Динамо" будет принимать армянский "Ноах".
