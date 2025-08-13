ua en ru
Суперкубок УЄФА: битва ПСЖ і "Тоттенхема" за трофей вже сьогодні ввечері

Середа 13 серпня 2025 08:54
Суперкубок УЄФА: битва ПСЖ і "Тоттенхема" за трофей вже сьогодні ввечері Суперкубок УЄФА (фото: uefa.com)
Автор: Катерина Урсатій

Сьогодні, 13 серпня, у європейському футболі відбудеться ювілейний, 50-й Суперкубок УЄФА. У матчі зійдуться переможець Ліги чемпіонів ПСЖ та тріумфатор Ліги Європи Тоттенхем.

Коли та де дивитися матч - повідомляє РБК-Україна.

ПСЖ: тріумфальний сезон та кадрові втрати

Парижани провели вражаючий минулий сезон, здобувши всі внутрішні трофеї та вперше в історії вигравши Лігу чемпіонів, розгромивши у фіналі "Інтер" - 5:0.

Проте завершити рік ідеально не вдалося – у фіналі клубного чемпіонату світу команда Луїса Енріке поступилася "Челсі" з рахунком 0:3.

Відтоді минув лише місяць, тож відпочити гравці практично не встигли. До того ж у матчі за Суперкубок не вийде Джанлуїджі Доннарумма - італійський воротар залишає клуб після розбіжностей щодо нового контракту.

Перед грою за Суперкубок УЄФА парижани показали у соцмережах, як новачок Ілля Забарний вперше зустрівся з партнерами та тренером Луїсом Енріке - це сталося в аеропорту та на борту літака до італійського Удіне.

Цікаво, що у кадр не потрапив російський воротар Матвій Сафонов, який, на відміну від українця, внесений до заявки на матч.

Тоттенхем: невдачі в АПЛ та успіх у Європі

Минулого сезону лондонський "Тоттенхем" провалив виступ у чемпіонаті Англії, фінішувавши лише на 17-й сходинці турнірної таблиці.

Водночас саме єврокубки подарували вболівальникам привід для радості - у Лізі Європи "шпори" дісталися фіналу та здолали "Манчестер Юнайтед" з мінімальним рахунком 1:0, здобувши трофей ЛЄ і путівку до Ліги чемпіонів.

Влітку керівництво клубу зробило ставку на нове тренерське бачення, запросивши данця Томаса Франка, який успішно працював із "Брентфордом".

Перед стартом сезону команда провела шість контрольних матчів: дві перемоги, три нічиї та розгромна поразка від "Баварії" - 0:4.

У матчі за Суперкубок лондонці змушені обійтися без травмованих Раду Дрегушіна, Деяна Кулусевскі, Джеймса Меддісона та Манора Соломона.

Статистика та прогноз

Єдина офіційна зустріч команд відбулася у 2017 році в товариському матчі, де лондонці перемогли 4:2.

Букмекери GGBET вважають фаворитом ПСЖ: перемога парижан - 1,46, нічия - 4,88, перемога "Тоттенхема" - 6,6.

Де дивитися матч

Поєдинок відбудеться в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

В Україні офіційну трансляцію забезпечить медіасервіс MEGOGO. Подивитися матч можна за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" – на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" або в розділі "Спорт" → "Футбол" на платформі.

Раніше ми писали про фінансові деталі трансферу та дата дебюту Забарного у ПСЖ.

Також читайте, якими були перші слова Забарного після історичного переходу.

