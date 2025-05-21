"Тоттенхем" виграв Лігу Європи, вчетверте в сезоні здолавши МЮ

Дві англійські команди, що провалили сезон в Прем'єр-лізі – "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" – зустрілись у фіналі другого за престижністю континентального трофею – Ліги Європи. Разом з почесним призом вони розіграли також путівку в основний раунд ЛЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ліга Європи, фінал

"Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Гол: Джонсон, 42

Передісторія фіналу

Тричі у поточному сезоні суперники грали між собою в Англії і тричі перемогу святкував лондонський клуб. Двічі у чемпіонаті країни (3:0 та 1:0) і один – у Кубку Ліги (4:3).

Зазначимо також, що у фіналі зустрілись абсолютні аутсайдери цьогорічної АПЛ: МЮ за тур до фінішу посідає в турнірній таблиці 16-ту сходинку, "Тоттенхем" – 17-ту. За ними розташувались лише невдахи сезону, що вилетіли в Чемпіоншип.

Як пройшла гра

Матч був далеко не взірцем сучасного футболу – і наглядною демонстрацією різниці у класі команд, що грають у ЛЧ та ЛЄ.

Поєдинок пройшов у боротьбі, де перевагою володіла то одна, то інша команда. Було багато тиску, стандартів, фолів. А от до гострих, справді гольових моментів, справа майже не доходила.

Навіть гол, який "шпори" забили в кінці першого тайму виник буквально з нічого. Банальна флангова передача повинна була стати легкою здобиччю захисників МЮ. Але вони не лише дозволили нападнику лондонців нанести удар, оборонець манкуніанців Шоу навіть підіграв супернику. Перший удар у форварда "шпор" Джонсона не вийшов, та й добивання було якимось корявим. Але м'яч все ж таки перетнув лінію.

Вирішальний гол Бреннана Джонсона (фото: uefa.com)

У другому таймі "Тоттенхем" перейшов у глухий захист. МЮ невпинно атакував. І наприкінці матчу отримав майже стовідсотковий шанс. Але після удару Гойлунна - ван де Вен в акробатичному стрибку виніс м'яч з лінії воріт.

А вже у компенсований час "золотий" сейв після удару головою Шоу здійснив голкіпер "шпор" Вікаріо. Загалом останні хвилини матчу і той штурм, який вчинив МЮ - стали справжньою прикрасою фіналу. Витягнули його за шкалою видовищності. Але з головним завданням підопічні Рубена Аморіма не справились. Бодай зрівняти рахунок їм так і не вдалось.

Неймовірний порятунок ван де Вена після удару Гойлунна (фото: uefa.com)

Що перемога означає для "Тоттенхема"

Лондонський клуб здобув четвертий європейський трофей. Він втретє виграв Лігу Європи (Кубок УЄФА). До цього "шпори" тріумфували в 1972 та 1984 роках. Крім того, клуб перемагав у Кубку Кубків (1963).

Також команда, що в АПЛ фінішує за крок від зони вильоту, в наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів. Мажорний акорд у сезоні контрастів для підопічних Анге Постекоглу.