ПСЖ переписав історію: як Кварацхелія, Дембеле та інші святкували перемогу в Лізі чемпіонів

ПСЖ не просто виграв Лігу чемпіонів вперше у своїй історії. Команда Луїса Енріке розтрощила міланський "Інтер" з рекордним побиттям. Ще жодного разу в жодному єврокубку переможець не мав такої переваги над суперником.

Рекордний успіх ПСЖ

Але спочатку про історичний розгром. До фіналу ЛЧ-2024/25 найбільшими у вирішальних матчах були перемоги з різницею в чотири м'ячі. Таке за 70 років існування турніру траплялося лише тричі – ще в ті часи, коли змагання носило назву Кубок чемпіонів.

Найбільші розгроми у фіналах Ліги (Кубку чемпіонів)

2025 рік, ПСЖ – "Інтер" – 5:0

1960 рік, "Реал" – "Айнтрахт" – 7:3

1974 рік, "Баварія" – "Атлетіко" – 4:0

1989 рік, "Мілан" – "Стяуа" – 4:0

Святкування на "Альянц Арені"

На церемонії нагородження трофей Ліги чемпіонів над головою підняв капітан ПСЖ – бразилець Маркіньос. Він виступає парижан з 2013 року, є рекордменом клубі за зіграними матчами, виграв купу трофеїв у Франції і от нарешті – міжнародний тріумф.

Для іспанського тренера Луїса Енріке – це другий трофей ЛЧ. Вперше він виграв його десять років тому, на чолі "Барселони".

Для інших футболістів ПСЖ - це наразі найвище досягення в їхніх кар'єрах.

Використані відео і фото з соцмереж ПСЖ – Instagram, Х та Facebook.