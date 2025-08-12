ua en ru
Доннарумма покидає ПСЖ: що це означає для Забарного

Париж, Вівторок 12 серпня 2025 23:05
Доннарумма покидає ПСЖ: що це означає для Забарного Фото: Джанлуїджі Доннарумма (facebook.com/GigioDonnarumma)
Автор: Андрій Костенко

Італійський голкіпер "Парі Сен-Жермен" Джанлуїджі Доннарумма залишає французький клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

Що написав Доннарумма

Про своє рішення 26-річний голкіпер повідомив у соцмережах, опублікувавши звернення до вболівальників. В ньому італієць подякував за підтримку та висловив розчарування рішенням керівництва клубу.

"З першого дня тут я віддавав усе – на полі та поза ним – щоб заслужити своє місце і захищати ворота ПСЖ. На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди та робити внесок в її успіх. Я розчарований і засмучений", - написав він.

Доннарумма додав, що хотів би попрощатися з фанатами особисто на "Парк де Пренс", але якщо цього не станеться, він завжди зберігатиме в пам'яті підтримку та прихильність уболівальників.

"Грати за цей клуб і жити в цьому місті було величезною честю. Дякую, Париже", - завершив свій допис футболіст.

Що відомо про італійця в ПСЖ

Доннарумма приєднався до паризького клубу у 2021 році на правах вільного агента після завершення контракту з "Міланом".

За чотири сезони він провів за ПСЖ понад 100 матчів. Чотири рази перемагав в чемпіонаті Франції, по два рази – в Кубку та Суперкубку країни. А в сезоні-2024/25 виграв Лігу чемпіонів.

Проблема для Забарного

Нещодавно ПСЖ оголосив про підписання французького голкіпера Люки Шевальє, якому буде віддане місце основного голкіпера. Але після відходу Доннарумми, дублером новачка вірогідно залишиться російський воротар Матвій Сафонов.

Тож українському захиснику Іллі Забарному, який підписав контракт з парижанами, скоріш за все, доведеться таки ділити роздягальню ПСЖ та взаємодіяти на полі з представником країни-терориста.

Раніше ми повідомили, що Забарний разом з росіянином полетів на матч за Суперкубок УЄФА.

Також читайте, якими були перші слова Забарного після історичного переходу.

