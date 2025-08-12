ua en ru
Забарний разом з росіянином полетів на матч ПСЖ – "Тоттенхем" за Суперкубок УЄФА (відео)

Париж, Вівторок 12 серпня 2025 19:45
Забарний разом з росіянином полетів на матч ПСЖ – "Тоттенхем" за Суперкубок УЄФА (відео) Фото: Ілля Забарний (ФК ПСЖ)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний, який 12 серпня став гравцем французького ПСЖ, полетів разом з командою на поєдинок з Суперкубок УЄФА проти англійського "Тоттенхема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х паризького клубу.

Знайомство з одноклубниками

Офіційний акаунт французького клубу опублікував відео, на якому Забарний вперше зустрічається зі своїми новими партнерами по команді та тренером Луїсом Енріке.

Дія відбувається в аеропорту та на борту літака, на якому ПСЖ відправився до італійського Удіне. Саме там володар титулу Ліги чемпіонів зіграє проти переможця Ліги Європи – англійського "Тоттенхема" 13 серпня.

Характерно, що у відео не потрапив російський воротар Матвій Сафонов, який, на відміну від Забарного, потрапив до офіційної заявки ПСЖ на суперкубковий поєдинок. Тож перебував на борту того самого літака.

Забарний разом з росіянином полетів на матч ПСЖ – &quot;Тоттенхем&quot; за Суперкубок УЄФА (відео)

Офіційна заявка ПСЖ на матч за Суперкубок (x.com/psg_english)

Контракт Забарного з ПСЖ: що відомо

22-річний футболіст підписав контракт із парижанами на п'ять років. Сума угоди склала 67 мільйонів євро, включно з бонусами. Це робить Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом.

"Борнмут" отримає 60 мільйонів фіксованої суми, ще 3 мільйони - у вигляді солідарних виплат. Додатково передбачені по 1,5 мільйона євро за перемогу ПСЖ у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів.

Також попередній клуб українця – київське "Динамо" отримає 16,75 мільйона євро від повного пакета трансферу (з урахуванням бонусів). Це зробить трансфер Забарного найдорожчим в історії "біло-синіх" та одним з найбільших в історії вітчизняного футболу.

Сам Забарний за перший сезон у столиці Франції заробить близько 4,5 мільйона євро після сплати податків.

ПСЖ – "Тоттенхем" у битві за Суперкубок

Матч між чинними володарями двох найпрестижніших євпрокубків пройде 13 серпня в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі". Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію поєдинку проведе медіасервіс MEGOGO. Матч коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Володимир Звєров.

Раніше повідомили, про перші слова Забарного після історичного переходу.

Також читайте, що відомо про Ангеліну Забарну - дружину та музу одного з найдорожчих футболістів України.

