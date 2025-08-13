ua en ru
Суперкубок УЕФА: битва ПСЖ и "Тоттенхэма" за трофей уже сегодня вечером

Среда 13 августа 2025 08:54
Суперкубок УЕФА: битва ПСЖ и "Тоттенхэма" за трофей уже сегодня вечером Суперкубок УЕФА (фото: uefa.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 13 августа, в европейском футболе состоится юбилейный, 50-й Суперкубок УЕФА. В матче сойдутся победитель Лиги чемпионов ПСЖ и триумфатор Лиги Европы Тоттенхэм.

Когда и где смотреть матч - сообщает РБК-Украина.

ПСЖ: триумфальный сезон и кадровые потери

Парижане провели впечатляющий прошлый сезон, завоевав все внутренние трофеи и впервые в истории выиграв Лигу чемпионов, разгромив в финале "Интер" - 5:0. Однако завершить год идеально не удалось - в финале клубного чемпионата мира команда Луиса Энрике уступила "Челси" со счетом 0:3.

С тех пор прошел всего месяц, поэтому отдохнуть игроки практически не успели. К тому же в матче за Суперкубок не выйдет Джанлуиджи Доннарумма - итальянский вратарь покидает клуб после разногласий по новому контракту.

Перед игрой за Суперкубок УЕФА парижане показали в соцсетях, как новичок Илья Забарный впервые встретился с партнерами и тренером Луисом Энрике - это произошло в аэропорту и на борту самолета в итальянский Удине.

Интересно, что в кадр не попал российский вратарь Матвей Сафонов, который, в отличие от украинца, внесен в заявку на матч.

Тоттенхэм: неудачи в АПЛ и успех в Европе

В прошлом сезоне "шпоры" завершили чемпионат Англии лишь на 17-й позиции, но в Лиге Европы сумели добраться до финала и обыграли "Манчестер Юнайтед" - 1:0, что обеспечило место в Лиге чемпионов.

Летом команду возглавил датский специалист Томас Франк, который ранее работал с "Брентфордом". В шести товарищеских матчах "Тоттенхэм" одержал две победы, трижды сыграл вничью и проиграл "Баварии" - 0:4. Против ПСЖ не сыграют травмированные Дрегушин, Кулусевски, Мэддисон и Соломон.

Статистика и прогноз

В прошлом сезоне лондонский "Тоттенхэм" провалил выступление в чемпионате Англии, финишировав лишь на 17-й строчке турнирной таблицы.

В то же время именно еврокубки подарили болельщикам повод для радости - в Лиге Европы "шпоры" добрались до финала и одолели "Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом 1:0, получив престижный трофей и путевку в Лигу чемпионов.

Летом руководство клуба сделало ставку на новое тренерское видение, пригласив датчанина Томаса Франка, который успешно работал с "Брентфордом".

Перед стартом сезона команда провела шесть контрольных матчей: две победы, три ничьи и разгромное поражение от "Баварии" - 0:4.

В матче за Суперкубок лондонцы вынуждены обойтись без травмированных Раду Дрегушина, Деяна Кулусевски, Джеймса Мэддисона и Манора Соломона.

Где смотреть матч

Поединок состоится в итальянском Удине на стадионе "Фриули". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В Украине официальную трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. Посмотреть матч можно по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" - на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" или в разделе "Спорт" → "Футбол" на платформе.

