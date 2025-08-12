ua en ru
Забарний офіційно став гравцем ПСЖ: фінансові деталі трансферу та дата дебюту

Париж, Вівторок 12 серпня 2025 11:11
UA EN RU
Забарний офіційно став гравцем ПСЖ: фінансові деталі трансферу та дата дебюту Фото: Ілля Забарний уклав угоду з ПСЖ на п'ять років (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний офіційно перейшов з англійського "Борнмута" до французького гранда - "Парі Сен-Жермен".

Про офіційне завершення трансферу повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі паризького клубу.

Скільки отримають "Борнмут", "Динамо" та сам футболіст

"Тепер він один з нас. Ласкаво просимо, у Париж", - йдеться в соцмережах ПСЖ.

22-річний футболіст підписав контракт із парижанами на п'ять років. Сума угоди склала 67 мільйонів євро, включно з бонусами. Це робить Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом.

"Борнмут" отримає 60 мільйонів фіксованої суми, ще 3 мільйони - у вигляді солідарних виплат. Додатково передбачені по 1,5 мільйона євро за перемогу ПСЖ у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ: фінансові деталі трансферу та дата дебютуІлля Забарний у ПСЖ (фото: instagram.com/psg)

Також попередній клуб українця – київське "Динамо" отримає 16,75 мільйона євро від повного пакета трансферу (з урахуванням бонусів). Це зробить Забарного найдорожчим трансфером в історії "біло-синіх".

Сам Забарний за перший сезон у столиці Франції заробить близько 4,5 мільйона євро після сплати податків. Українець вже пройшов медогляд і найближчим часом приєднається до тренувань команди.

Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ розпочне новий сезон 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти переможця Ліги Європи - лондонського "Тоттенхема". Проте відомо, що Забарний в заявку на цю гру не включений. Тому дебют українця відбудеться пізніше.

Однак вболівальники зможуть вперше побачити його у формі паризького клубу 12 серпня під час відкритого тренування команди. Це стане першим знайомством Іллі з новими партнерами під керівництвом тренера Луїса Енріке.

Ілля Забарний у ПСЖ (фото: instagram.com/psg)

Хто такий Ілля Забарний

Уродженець Києва, вихованець столичного "Динамо". На професіональному рівні дебютував у сезоні-2020/21.

Провів два з половиною сезони в першій команді українського гранда. Загалом зіграв 84 матчі (1 гол) за "Динамо" та здобув титул УПЛ-2020/21, Кубок і Суперкубок України.

Зимою 2023 року перебрався в "Борнмут" за 22,7 млн євро. З того часу провів за англійський клуб 86 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та одним асистом. У сезоні-2023/24 був визнаний найкращим футболістом "Борнмута" та номінований у команду року в АПЛ.

Минулого літа Забарний продовжив контракт із англійським клубом до 2029 року. У сезоні-2024/25 провів 39 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

У жовтні 2020-го зіграв перший матч у складі збірної України. З того часу провів 49 поєдинків у лавах "синьо-жовтих", у яких забив 3 м'ячі.

Забарний офіційно став гравцем ПСЖ: фінансові деталі трансферу та дата дебютуІлля Забарний у збірній України (фото: Getty Images)

Раніше ми писали, що Забарний емоційно попрощався з "Борнмутом".

Також повідомлялося, що ПСЖ придбав зіркового воротаря на заміну небажаному росіянину.

