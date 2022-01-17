"Угольное дело": опубликована схема с Порошенко и хронология событий

Государственное бюро расследований опубликовало схему так называемого "угольного дела", подозреваемыми в котором проходят бывший президент Петр Порошенко, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Также следствие представило хронологию событий 2014-2015 годов, которые легли в основу дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР .

Схема "угольного дела"

На опубликованной схеме указано, что Петр Порошенко на посту президента способствовал подрывной деятельности Виктора Медвдечука, а также дал указание разорвать контракт на поставки угля из ЮАР после оккупации части Россией части Донбасса.

Фото: схема "угольного дела"(dbr.gov.ua)

Хронология событий (по данным следствия)

После оккупации части Донбасса представители высшего руководства России привлекли Медведчука к подрывной деятельности против Украины. Тот в свою очередь договорился с Порошенко, поскольку тот как президент имел рычаги административного воздействия на вертикали исполнительной и законодательной власти.

В течение августа - октября 2014 правительство приняло меры для диверсификации поставок угля. В частности, "Укринтерэнерго" заключило контракт со Steel Mont Trading Ltd на поставки угля из ЮАР. Первая поставка была осуществлена 30 октября.

Начало ноября 2014 года - Медведчук предложил бизнесмену Сергею Кузяре присоединиться к разработке плана поставок угля с оккупированного Донбасса. В разработке принимали участие представители украинских и российских властей. Согласно этому плану, Россия должна была ограничить поставки в Украину, чтобы вынудить ее закупать уголь у представителей "ЛДНР".

4 ноября 2014 - Порошенко инициировал заседание СНБО, на котором раскритиковал качество угля из ЮАР. В этот же день началось расследование в отношении директора "Укринтерэнерго". После этого Steel Mont Traiding ltd в одностороннем порядке разорвало контракт, а Украина осталась без угля.

22 октября 2014 - Россия прекращает поставки угля в Украина, оставив возможность для вывоза только с оккупированного Донбасса.

Ноябрь 2014 - январь 2015 - Медведчук организовал систему покупки угля на шахтах, которые находятся под контролем "ЛДНР". Фигуранты решили перерегистрировать два предприятия и открыть им расчетные счета. Со своей стороны, Петр Порошенко способствовал назначению на должность министра энергетики Владимира Демчишина (еще один подозреваемый).

Представители "ЛДНР" определили для сотрудничества ГП "Шахта имени К. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", а Кузяра начал переговоры с ПАО "Центрэнерго" о заключении соглашений на поставку угля.

16 декабря 2014 - "Центрэнерго" и "Луганскуголь" заключили договор на поставку угля на 22,64 млн гривен, сразу поступила предоплата в размере 10%.

31 декабря 2014 - Центрэнерго провело якобы по адресу "Луганскугля" и "Шахты имени К.И. Киселева" оплату на сумму 10 млн гривен в качестве наличных авансовых платежей за будущую поставку угольной продукции - по 5 млн гривен. По данным следствия, в тот же день деньги были доставлены главарям "ЛДНР".

Начало января 2015 - "Центрэнерго" провело в пользу ГП "Луганскуголь" еще два платежа по 10 млн гривен

Всего в течение 2015 года за поставку угля из ОРДЛО террористам перечислили не менее 205 млн гривен, не считая наличных средств. В целом, согласно подписанным соглашениям, из бюджета должны были заплатить более 3,168 млрд гривен.

Следствие полагает, что Порошенко, Медведчук, Кузяра и Демчишин способствовали деятельности террористических организаций "ЛДНР". В результате закупки угля энергетика Украины была поставлена ​​в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР".