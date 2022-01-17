ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 16:52
Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен Фото: Петр Порошенко, бывший президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту и народному депутату Петру Порошенко. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Печерского райсуда.

"Прошу применить в отношении Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования... определить подозреваемому залог в размере 1 млрд гривен", - сказал прокурор.

Также сторона обвинения просит суд наложить на нардепа Порошенко определенные обязательства в случае внесения залога:

  • сдать свои паспорта;
  • носить электронный браслет;
  • прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;
  • уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства.

Напомним, Порошенко избирают меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Как известно, сегодня Порошенко вернулся в Украину после своей поездки за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко ДНР госизмена Печерский райсуд
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания