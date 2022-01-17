Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен
Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту и народному депутату Петру Порошенко. Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Печерского райсуда.
"Прошу применить в отношении Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования... определить подозреваемому залог в размере 1 млрд гривен", - сказал прокурор.
Также сторона обвинения просит суд наложить на нардепа Порошенко определенные обязательства в случае внесения залога:
- сдать свои паспорта;
- носить электронный браслет;
- прибывать по каждому требованию к прокурору или в суд;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения;
- уведомлять прокурора и суд об изменении места жительства.
Напомним, Порошенко избирают меру пресечения по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донбасса. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Как известно, сегодня Порошенко вернулся в Украину после своей поездки за границу.