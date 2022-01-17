Прокуратура просит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен

Печерский районный суд Киева продолжает избирать меру пресечения бывшему президенту и народному депутату Петру Порошенко . Сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Печерского райсуда.

"Прошу применить в отношении Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в пределах срока досудебного расследования... определить подозреваемому залог в размере 1 млрд гривен", - сказал прокурор.

Также сторона обвинения просит суд наложить на нардепа Порошенко определенные обязательства в случае внесения залога: