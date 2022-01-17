С самолета в суд. Порошенко возвращается в Украину: все подробности

В понедельник, 17 января бывший президент Петр Порошенко возвращается в Украину . Уже сегодня его ожидает суд об избрании меры пресечения по делу о госизмене и пособничестве террористам "ЛДНР".

Подробно о том, что известно о деле против Порошенко - в материале РБК-Украина .

В чем подозревают Порошенко

20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

По данным следствия, используя президентские полномочия, Порошенко давал поручения по срыву поставок в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ, он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса.

По такой схеме в 2014-2015 годах пророссийские боевики "ЛДНР" были профинансированы на более чем 200 млн гривен.

Следствие ведется по ч.1 и ч.3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч.1 ст. 111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По "угольному" делу вместе с Порошенко проходят подозреваемыми нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин, бизнесмен Сергей Кузяра.

Подозрение бывшему президенту лично вручить не удалось, поскольку накануне он выехал за границу. Позже Порошенко заявил, что планирует вернуться в Киев 17 января и встретиться с генпрокурором. По информации адвокатов политика, его самолет приземлится в столичном аэропорту им. Сикорского в понедельник в 09:00.

Имущество экс-президента арестовали

Печерский суд 6 января арестовал все имущество Петра Порошенко по делу о госизмене.

Арест был наложен на имущество, которое принадлежит пятому президенту в соответствии с информацией из реестров. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и т.д.

Адвокат политика Игорь Головань назвал незаконным данное решение, поскольку Печерский суд не имел право рассматривать ходатайство следователей ГБР, так как находится вне территориальной юрисдикции.

Порошенко могут арестовать с залогом в 1 млрд гривен

По информации защиты Петра Порошенко, в конце декабря Печерский районный суд Киева вынес решение о задержании бывшего президента, чтобы доставить его на судебное заседание об избрании меры пресечения.

К тому же Офис генпрокурора подготовил ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Адвокат Игорь Головань заявил, что такое решение есть, но его "скрывают".

Суд состоится 17 января

Печерский районный суд Киева назначил заседание для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей пятому президенту Украины Петру Порошенко. Слушание начнется в 11:00 17 января.

Ранее сторона защиты Порошенко потребовала назначить заседание суда на 17 января - в день его возвращения в Украину. Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков заявили, что политик готов прибыть в суд добровольно, поэтому никаких оснований для его принудительной доставки нет.