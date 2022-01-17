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Меру пресечения Порошенко отложили. Решение объявят 19 января

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Киев, Понедельник 17 января 2022 22:44
Меру пресечения Порошенко отложили. Решение объявят 19 января Фото: Петр Порошенко, бывший президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева не избрал сегодня меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему президенту Петру Порошенко. Решение огласят в среду, 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

После четырех часов пребывания судьи в совещательной комнате представитель суда объявил, что решение о мере пресечения Порошенко решили отложить.

"Выход следственного судьи из совещательной комнаты для провозглашения решения состоится 19 января в 14 часов", - объявил представитель суда.

После этого сегодняшнее судебное заседание было объявлено закрытым.

Порошенко сегодня начали выбирать меру пресечения по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Как считает следствие, Порошенко причастен к организации поставок угля из ОРДЛО вместо закупок в Южной Африке. В результате реализации этой схемы пророссийские боевики были профинансированы как минимум на 200 млн гривен.

Напомним, до этого представители партии Порошенко заявили, что судье стало плохо в совещательной комнате, но в суде эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Добавим, правоохранители опубликовали схему с Порошенко и хронологию событий по делу об угле из ОРДЛО.

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