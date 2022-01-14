Хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины: что происходит

В Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры осуществили глобальную атаку на сайты госструктур. Вследствие чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.

"В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает", - говорится на Facebook-странице Минобразования.

В то же время в ведомстве призывают граждан пользоваться другими вебресурсами. Речь идет об официальных страницах госструктур в социальных сетях.

"Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция, просим пользоваться официальными вебресурсами МОН", - добавляют в сообщении.

Таким образом, не работают такие сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал "Дия".

Как написал на своей странице в Facebook советника по вопросам кибербезопасности украинской политической партии "Демократична Сокира" Андрей Баранович, на сайтах госструктур начали ночью всплывать сообщения при входе с таким содержанием (он продублирован на трех языках: украинском, русском и польском):

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. По Волыни, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

Фото: хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины (facebook.com/ruheight)

Отметим, что при входе на портал госуслуг "Дия" всплывает соответствующее сообщение:

"Сервис временно недоступен. В связи с необходимостью проведения плановых технических работ доступ к Кабинету временно ограничен..." - указывается при входе на портал.