Британия поставляет самолетами противотанковые вооружения в Украину
Британия перебрасывает противотанковые вооружения в Украину. Лондон отправил военно-транспортные самолеты С-17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джорджа Эллисона.
Судя по выбранному маршруту, Германия, по-видимому, отказала в праве на пролет.
"Британские транспортные самолеты C-17 в настоящее время перебрасывают легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России", - говорится в сообщении.
BREAKING NEWS British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw— George Allison (@geoallison) January 17, 2022
Напомним, в понедельник министр обороны Британии Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением. Речь о легких противотанковых системах.