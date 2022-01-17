ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новые кибератаки: взломан форум Prozorro, суд лишился доступа к электронным системам

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 14:37
Новые кибератаки: взломан форум Prozorro, суд лишился доступа к электронным системам Фото: в Украине продолжаются кибератаки (freepik)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 17 января 2021 года, фиксируются новые кибератаки в Украине. В частности, Шевченковский райсуд Киева лишился доступа к своим электронным системам, также пока не работает форум системы государственных закупок Prozorro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы суда.

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный) реестра судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независящим от суда причинам", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных.

Кроме того, сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro.

"Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности спецслужб России к кибератаке, но в Москве отрицают это.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шевченковский райсуд Prozzoro Кибератака
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания