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КСУ признал "языковой закон" конституционным

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:46
КСУ признал "языковой закон" конституционным Фото: Конституционный суд Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон". Спустя два года после того, как КСУ получил представление нардепов, в этом деле поставлена точка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что на пленарном заседании Большой палаты суда было принято решение о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по делу по конституционному представлению 51 народного депутата.

"Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков говорил о необходимости внести изменения в "языковой закон" и привести его в соответствие с требованиями Венецианской комиссии.

В частности, нужно снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить людям использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

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КСУ признал "языковой закон" конституционным
КСУ признал "языковой закон" конституционным
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