КСУ признал "языковой закон" конституционным
Конституционный суд Украины признал конституционным так называемый "языковой закон". Спустя два года после того, как КСУ получил представление нардепов, в этом деле поставлена точка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.
Сообщается, что на пленарном заседании Большой палаты суда было принято решение о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по делу по конституционному представлению 51 народного депутата.
"Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее спикер Рады Дмитрий Разумков говорил о необходимости внести изменения в "языковой закон" и привести его в соответствие с требованиями Венецианской комиссии.
В частности, нужно снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить людям использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.