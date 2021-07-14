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Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:19
Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Верховный Cуд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого суддей Конституционного суда Украины. Тупицкий был главой КСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Cуда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному", - заявил он.

По его словам, данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Без этих законов - коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами - у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный Cуд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий - и именно в Конституционном суде", - заявил он.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

После этого Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.

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