Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ

"Безусловно, сегодняшнее решение Верховного Cуда по Тупицкому на самом деле совсем не про Тупицкого. Оно гораздо шире. Оно про сопротивление неизбежному", - заявил он.

По его словам, данное решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Без этих законов - коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. С этими законами - у коррумпированных судей просто нет шансов сохранить влияние. Именно поэтому Верховный Cуд пытается защитить коррупционную систему. И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий - и именно в Конституционном суде", - заявил он.