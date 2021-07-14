У Зеленского обещают подать апелляцию на решение суда по Тупицкому
На решение Верховного суда о незаконности увольнения бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого подадут апелляцию. У президента Владимира Зеленского считают, что он действовал законно.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.
Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.
Напомним, в марте 2021 года президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.
Зеленский объяснил решение уволить Тупицкого тем, что "работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы".