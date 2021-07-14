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У Зеленского обещают подать апелляцию на решение суда по Тупицкому

Новина українською →
Киев, Среда 14 июля 2021 15:27
У Зеленского обещают подать апелляцию на решение суда по Тупицкому Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На решение Верховного суда о незаконности увольнения бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого подадут апелляцию. У президента Владимира Зеленского считают, что он действовал законно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Президент действовал законно и в интересах общества, отменяя указ Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это решение мы не признаем в любом случае", - отметил Подоляк.

Он также отмечает, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия". А решение Верховного суда не сможет остановить судебную реформу.

Напомним, в марте 2021 года президент отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

Зеленский объяснил решение уволить Тупицкого тем, что "работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы".

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