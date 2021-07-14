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Под Одессой со стрельбой празднуют свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват"

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Фонтанка, Среда 14 июля 2021 19:33
Под Одессой со стрельбой празднуют свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват" Фото: Под Одессой со стрельбой празднуют свадьбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области в селе Фонтанка мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Полиция ввела операцию "Перехват".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". На место выехала следственно-оперативная группа.

Сведения по происшествию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили изданию "Думская" в полиции, по предварительной информации, люди празднуют свадьбу.

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