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Под Радой произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией

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Киев, Среда 14 июля 2021 11:06
Под Радой произошли столкновения между ветеранами-силовиками и полицией Фото: под Радой произошли столкновения ветеранов-силовиков и полиции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сегодня в Киеве проходит Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих безотлагательного перерасчета пенсий. Под зданием Верховной рады между ними и полицейскими произошли столкновения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ветераны-силовики прорвались к Раде после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.

Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ.

Ожидалось, что с 11:00 митинг продолжится перед зданием Кабинета министров. По состоянию на сейчас столкновения стихают.

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