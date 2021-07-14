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СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу "Харьковских соглашений"

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Киев, Среда 14 июля 2021 13:30
СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу "Харьковских соглашений" Фото: народный депутат Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:

  • Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,
  • Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,
  • Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,
  • Игоря Палицу - "За майбутнє"
  • Дмитрия Шпенова.

"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", - сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.

Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".

Ранее Служба безопасности Украины открыла дело о государственной измене по факту подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году, которые продлевало пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.

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Служба безопасности Украины Юрий Бойко
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