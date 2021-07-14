СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов по делу "Харьковских соглашений"
Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:
- Юрия Бойко - нардеп от ОПЗЖ,
- Виталия Борта - нардеп от ОПЗЖ,
- Сергея Ларина - нардеп от ОПЗЖ,
- Игоря Палицу - "За майбутнє"
- Дмитрия Шпенова.
"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковских соглашений". Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", - сообщил в комментарии изданию спикер СБУ.
Напомним, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".
Ранее Служба безопасности Украины открыла дело о государственной измене по факту подписания "Харьковских соглашений" в 2010 году, которые продлевало пребывание российского флота в Крыму до 2042 года.