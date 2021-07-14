Дело ЧВК: Семенченко отпустили под домашний арест

Бывшего народного депутата Семена Семенченко отпустили под домашний арест. Его подозревают в создании частной военной компании (ЧВК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Семенченко.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил под стражей Семенченко до 18 июля.

Ему инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - террористический акт.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ПГК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Кроме того, в мае Семенченко объявили еще и подозрение в теракте из-за обстрела офиса канала "112 Украина".