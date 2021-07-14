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"Историческое событие": Зеленский об одобрении реформы Высшего совета правосудия

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Киев, Среда 14 июля 2021 17:22
"Историческое событие": Зеленский об одобрении реформы Высшего совета правосудия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение парламента по законопроекту о реформе Высшего совета правосудия. Народные депутаты сегодня одобрили документ, который был предложен главой государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В этом законопроекте, как отметили в пресс-службе главы государства, учтены рекомендации экспертов Венецианской комиссии.

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящей судебной реформы, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель - вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками у президента, правительства, парламента или местной власти", - заявил Зеленский.

Напомним, предложенный президентом законопроект №5068 во втором чтении поддержали 256 нардепов. Документ определяет порядок образования и деятельности Этического совета.

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Владимир Зеленский реформы Закон Верховная рада
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