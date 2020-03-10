Суд по MH17 в Гааге и обвал цен на нефть: новости за выходные

В Гааге начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе Boeing 777 на Донбассе, цены на нефть обвалились рекордно с 1991 года, в Италии расширили карантин на всю страну. Подробнее о том, что произошло на выходных, 7-9 марта, - в материале РБК-Украина

Суд Гааги рассматривает дело МН17

В понедельник, 9 марта, начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек.

На суде компенсации потребуют более 80 родственников погибших. 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде.

Ранее стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17. На этой неделе заседания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по киевскому времени. Также сообщалось, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах

В Италии расширили карантин на всю страну

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 будут распространены на всю страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Тем временем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза пандемии коронавируса стала очень реальной.

Цены на нефть обвалились рекордно с 1991 года

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ снизилась почти на треть. Об этом свидетельствуют данные торгов девятого марта.

Из-за рекордного падения цены на нефть мировые рынки резко обвалились, на биржах по всему миру наблюдается снижение ведущих индексов. РБК-Украина следит за ситуацией на мировых рынках.

Переговоры с МВФ откладываются в связи со сменой правительства, - Bloomberg

Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

США начали вывод своих войск из Афганистана

США начали в понедельник, 9 марта, процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает AFP.

Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

В Японии бесследно пропал известный украинский атлет (фото, видео)

Известный украинский спортсмен Алексей Борисенко исчез в Японии. Марафонец и горнолыжник 26 февраля собрался совершить восхождение на Фудзияму. Спустя два дня он совершил свой последний звонок друзьям. На текущий момент его местонахождение неизвестно.

Как сообщается, после того, как спортсмен пропал, его друзья стали готовиться к поисковой операции. Близкие атлета рассказали, что японская сторона не спешит заниматься розысками пропавшего и не видит оснований начинать поиски в горах.

Свитолина завоевала свой первый титул в сезоне 2020 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче седьмая ракетка мира обыграла чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа. Для соперниц это был второй очный матч. В прошлом году в Гуанчжоу украинка снялась с их поединка.