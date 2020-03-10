Суд щодо MH17 у Гаазі та обвал цін на нафту: новини за вихідні

У Гаазі розпочався судовий процес у справі про авіакатастрофу Boeing 777 на Донбасі, ціни на нафту обвалилися рекордно з 1991 року, в Італії розширили карантин на всю країну. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 7-9 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Суд Гааги розглядає справу МН17

В понеділок, 9 березня, розпочався судовий процес у справі про авіакатастрофу малазійського Boeing 777 на Донбасі в 2014 році, в результаті якої загинули 298 осіб.

На суді компенсації вимагатимуть понад 80 родичів загиблих. 49 родичів загиблих вже виявили бажання виступити в суді.

Раніше став відомий попередній графік судових слухань у справі MH17. Цього тижня засідання будуть проходити щодня з 11:00 до 18:00 за київським часом. Також повідомлялося, що для судових засідань зарезервовано кілька дат у 2020 2021 роках.

В Італії розширили карантин на всю країну

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 будуть поширені на всю країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Конте заявив, що люди по всій країні не повинні залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях.

Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що загроза пандемії коронавірусу стала дуже реальною.

Ціни на нафту обвалилися рекордно з 1991 року

Вартість нафти марки Brent у перший робочий день після розпаду угоди ОПЕК+ знизилася майже на третину. Про це свідчать дані торгів дев'ятого березня.

Через рекордне падіння ціни на нафту світові ринки різко впали, на біржах по всьому світу спостерігається зниження провідних індексів. РБК-Україна стежить за ситуацією на світових ринках.

Переговори з МВФ відкладаються у зв'язку зі зміною уряду, - Bloomberg

Переговори України та Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту затягуються у зв'язку із відставкою уряду Олексія Гончарука. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як зазначається, уряд Гончарука інвесторів влаштовував. Крім того, генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Тепер інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.

У зв'язку із цією ситуацією кредит від МВФ для України у сумі 5,5 млрд доларів затримується на місяці.

США почали виведення своїх військ з Афганістану

США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом "Талібан". Про це повідомляє AFP.

Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

В Японії безслідно зник відомий український атлет (фото, відео)

Відомий український спортсмен Олексій Борисенко зник в Японії. Марафонець і гірськолижник 26 лютого зібрався здійснити сходження на Фудзіяму. Через два дні він здійснив свій останній дзвінок друзям. На поточний момент його місцезнаходження невідоме.

Як повідомляється, після того, як спортсмен пропав, його друзі стали готуватися до пошукової операції. Близькі атлета розповіли, що японська сторона не поспішає займатися розшуками зниклого і не бачить підстав починати пошуки в горах.

Світоліна завоювала свій перший титул у сезоні 2020 року

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру в Монтерреї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У фінальному матчі сьома ракетка світу обіграла чешку Марію Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Тенісистки провели на корті 3 години. Для суперниць це був другий очний матч. Минулого року в Гуанчжоу українка знялася з їхнього двобою.