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Стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17

Новости » Общество     09.03.2020 - 11:46
Стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17
Фото: суд по делу MH17 в Гааге (twitter.com/WorldAffairsPro)

Слушания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по Киеву

Судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 по Амстердаму. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что официальным языком судебных слушаний будет нидерландский. В то же время те, кто не владеет этим языком, могут следить за трансляцией на английском языке. Слушания на этой неделе будут начинаться в 10:00 по Амстердаму и заканчиваться в 17:00 (с 11:00 до 18:00 по Киеву соответственно).

Также сообщается, что поскольку пока не ясно, появятся ли подозреваемый, первые слушания будут носить технический характер для оценки состояния дела. На предметное рассмотрение уголовного дела в конце 2019 и в начале 2020 года ушло несколько недель, однако пока до конца не ясно, как именно и сколько времени займет разбирательство. Уточняется, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах.

По состоянию на 11:35 в судебном заседании объявили технический перерыв на полчаса.

Напомним, сегодня Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела об авиакатастрофе пассажирского самолета "Малазийских авиалиний" на Донбассе в 2014 году. По данным следствия, самолет сбили ракетой из российской установки "Бук".

Украинская делегация на суде представлена замгенпрокурора Гюндузом Мамедовым, одним из замглавы СБУ, послом Украины в Нидерландах Всеволодом Ченцовым и замдиректора департамента МИД Украины по международному праву Оксаной Золотаревой.

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