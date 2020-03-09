Обвал на биржах и рекордное падение цены на нефть: что происходит на мировых рынках

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Рекордное с 1991 года падение цен на нефть привело к обвалу мировых рынков

Из-за рекордного падения цены на нефть мировые рынки резко обвалились, на биржах по всему миру наблюдается снижение ведущих индексов. РБК-Украина следит за ситуацией на мировых рынках.

Причины падения

На фоне срыва сделки стран-участниц формата ОПЕК+ цены на нефть североморской нефти Brent обрушились более чем на 31%, достигнув отметки 33 доллара за баррель. По состоянию на сейчас нефтяные котировки немного отыграли падение, однако резкое падение взбудоражило мировые фондовые рынки.

Обвал азиатских фондовых рынков

По итогам сегодняшних торгов более чем на 1000 пунктов снизился важнейший индекс Токийской биржи Nikkei, который учитывает 225 ведущих показателей. К концу торгов индекс Nikkei потерял 5,07% и составил 19 698,76 пункта.

В то же время китайский Shanghai Composite Index потерял 3,01% и опустился до 2943,29 пункта. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1064 пункта (4,07%) - до 25071 пункта.

Обвал на европейских биржах

На открытии торгов немецкий индекс DAX снизился на 8,09%. При этом упали котировки акций всех 30 концернов, которые входят в DAX. Ценные бумаги Deutsche Bank и Adidas сразу после открытия Франкфуртской биржи просели на более 12%.

Французский индекс CAC 40, который включает котировки 40 крупнейших компаний, упал на 6,31%, итальянский FTSE MIB - на 4,95%, а Stoxx Europe 600 потерял 6,48%.

Среди европейских индексов наибольшее падение показал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который упал на 8,54%. Он отражает показатели 100 ведущих британских компаний.

На открытии Лондонской биржи произошел грандиозный обвал российских бумаг. Акции "Новатэк" просели на 27,5%, "Лукойла" - 25,6%, "Сбербанка" - 25,2%, "Роснефти" - 23,5%, "Газпрома" - на 20,1% и т. д.

Торги в США автоматически остановились из-за падения фьючерсов

А в США после падения индекса S&P 500 на 5% автоматически остановились электронные торги. В частности, во время торговли фьючерсами, которая проводилась после закрытия биржи, они резко упали, достигнув лимита в 5%. Данное снижение указывает на возможное падение индекса при возобновлении торгов в понедельник.

Падение индексов в Африке

Общая тенденция на мировых рынках затронула и Африку. В частности, главный индекс египетской биржи EGX30 упал почти на 8% с открытия торгов.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры нефтяного картеля ОПЕК и России. Предполагалось, что ведущие производители нефти договорятся о сокращении добычи. В результате Саудовская Аравия уже пригрозила развязать "ценовые войны" на рынке нефти.

При этом аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть вплоть до 20 долларов за баррель.