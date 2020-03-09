Суд Гааги рассматривает дело МН17: онлайн

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В нидерландском суде проходят слушания по катастрофе малазийского Boeing

Сегодня, 9 марта, начинается судебный процесс по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, в результате которой погибли 298 человек. РБК-Украина следит за тем, как проходит первое слушание.

Кого подозревает следствие

На сегодня следствие выдвинуло обвинение и выдало международный ордер на арест четырех человек. При этом подчеркивается, что среди них нет тех, кто выпустил ракету, однако они имели непосредственное отношение к боевым действиям и могли влиять на принятие решений.

На скамье подсудимых сегодня должны были бы присутствовать бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский ("Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков") и подполковник ВДВ Олег Пулатов ("Гюрза"). Все трое являются гражданами России и боевыми офицерами.

Также в числе обвиняемых числится украинский боевик Леонид Харченко ("Крот"). На судебном процессе будет присутствовать защита россиянина Пулатова, которую обеспечит юрист Елена Кутьина и нидерландские адвокаты.

Катастрофа МН17 унесла жизни 298 человек

Самолет "Малазийских авиалиний" потерпел крушение 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Самолет рейса МН17 летел по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, погибли 298 пассажиров и членов экипажа. По количеству жертв входит в десятку крупнейших авиакатастроф в истории.

Обломки упали в районе населенных пунктов Грабово, Рассыпное и Петропавловка Донецкой области. По данным международного следствия, самолет поразила ракета, выпущенная из ЗРК "Бук". Данный зенитно-ракетный комплекс на Донбасс поставила Российская Федерация, поскольку украинская сторона на тот момент к антитеррористической операции активно привлекала боевую авиацию.

По состоянию на 17 июля 2014 года район, над которым сбили лайнер, контролировали боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики". В первые минуты после катастрофы, они объявили о том, что сбили украинский военный самолет. Когда стало известно о крушении гражданского борта, боевики "ДНР" и Россия объявили, что МН17 сбили украинские истребители. В дальнейшем все обвинения в адрес Киева были опровергнуты Совместной следственной группой (JIT).

Бортовые самописцы под давлением международной общественности боевики передали Малайзии, после чего их расшифровкой занялись Нидерланды, которые взяли на себя ведущую роль в расследовании. В течение нескольких месяцев продолжался вывоз останков жертв и обломков самолета.