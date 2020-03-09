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США начали вывод своих войск из Афганистана

Новости » Общество     09.03.2020 - 22:12
США начали вывод своих войск из Афганистана
Иллюстративное фото (flickr.com jeromestarkey)

США начали вывод войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с талибами

США начали в понедельник, 9 марта, процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает AFP.

Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев.

Ранее сообщалось, что в течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и начале в стране мирного процесса. Вашингтон объявил о полном выводе американских военных из Афганистана, который должен состояться через 14 месяцев.

После чего боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на правительственные силы Афганистана через час после разговора президента США Дональда Трампа с лидером талибов. В результате нападения погибли 20 военных и правоохранителей.

4 марта в ответ на действия талибов, США впервые после подписания мирного соглашения с радикальным движением нанесли удар по позициям талибов в Афганистане. Удар был осуществлен с целью обороны, чтобы остановить нападение.

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