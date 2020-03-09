Свитолина завоевала свой первый титул в сезоне 2020 года

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украина стала победительницей турнира в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче седьмая ракетка мира обыграла чешку Марию Боузкову - 7:5, 4:6, 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа. Для соперниц это был второй очный матч. В прошлом году в Гуанчжоу украинка снялась с их поединка.

На пути к финалу Свитолина победила Данку Ковинчич из Черногории, Ольгу Говорцову из Беларуси, Лейлу Анни Фернандес из Канады и Аранчу Рус из Нидерландов, не проиграв до решающего матча ни одного сета.

Для Элины Свитолиной это 14 титул WTA в карьере и первый в нынешнем сезоне с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.

В парной сетке турнира в Монтеррее победила Катерина Бондаренко вместе с Шарон Фишман из Канады. Накануне они в финале обыграли японско-китайскуй дуэт Мии Като и Ван Яфань - 4:6, 6:3, 10:7.

Интересно, что впервые с 2017 года (турнира в Стамбуле) две представительницы Украины выиграли турнир WTA и в одиночном разряде, и в паре.