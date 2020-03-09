ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть снизились почти на треть

Новости » Энергетика     09.03.2020 - 03:55
Цены на нефть снизились почти на треть
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

По состоянию на 00:02 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 31,43 долларов

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ снизилась почти на треть. Об этом свидетельствуют данные торгов девятого марта.

По состоянию на 00:02 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 31,43 долларов. Таким образом падение составило около 31,1 процента.

Позже стоимость скорректировалась, и на данный момент колеблется в районе 34 долларов за баррель (падение составляет около 25%).

Стоимость нефти марки WTI упала на 26%, до 30,7 доллара за баррель.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

После провала переговоров Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке.

Увеличить добычу нефти планируется до более 10 млн баррелей в сутки, а при необходимости - до рекордных 12. Учитывая то, что вспышка коронавируса и так снизила спрос на нефть, такие действия Саудовской Аравии могут "создать хаос" на рынке нефти.

В Вене провалились переговоры ОПЕК и России Цены на нефть усилили падение, Brent за день подешевела на 8%
Новости Украины нефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь