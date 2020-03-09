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На суде по MH17 более 80 человек потребуют компенсации

Новости » Общество     09.03.2020 - 12:03
На суде по MH17 более 80 человек потребуют компенсации
Фото: суд по делу MH17 в Гааге (twitter.com/ChristopherJM)

Иски о компенсации подадут 84 родственника жертв катастрофы

На суде в Гааге по авиакатастрофе Boeing на Донбассе компенсации потребуют более 80 родственников погибших. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщили в суде, на сегодня 49 родственников погибших уже изъявили желание выступить в суде. Также суд ждет письменные заявления от 82 человек, которые должны сформулировать последствия катастрофы MH17 для них.

Кроме того, в настоящее время 84 родственника подают иски о компенсации.

Напомним, ранее стал известен предварительный график судебных слушаний по делу MH17. На этой неделе заседания будут проходить ежедневно с 11:00 до 18:00 по киевскому времени. Также сообщалось, что для судебных заседаний зарезервировано несколько дат в 2020 и 2021 годах

Отметим, уголовное дело уже состоит из 36 тыс. страниц, и по ходу судебного процесса будет расти, так как по законодательству Нидерландов можно добавлять в дело новые данные.

Катастрофа самолета МН17, который летел по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. В результате нее погибли 298 пассажиров и членов экипажа. По количеству жертв замыкает топ-10 крупнейших авиакатастроф в истории.

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