UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Студентський старт: скільки українців пішли на перший курс і які спеціальності в топі

Новий навчальний рік для студентів стартував 1 вересня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Новий академічний рік в українських закладах вищої освіти розпочався традиційно 1 вересня. При цьому понад половина першокурсників мають фінансову підтримку від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Скількох першокурсників зарахували до вишів цього року

У МОН розповіли, що станом на початок 2025/2026 академічного року до університетів, академій та інститутів було зараховано 178 720 першокурсників - без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів (дані щодо яких не розголошуються).

Із них:

"Отже, понад половина здобувачів вищої освіти має фінансову підтримку від держави", - наголосили у відомстві.

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий нагадав, що "кожен і кожна, хто обирає навчання в українському університеті, робить свідомий вибір - здобувати освіту вдома і бути частиною майбутнього України".

"Держава послідовно підтримує студентів і викладачів: бюджетні місця забезпечують безоплатне навчання та стипендії, а гранти частково покривають оплату контракту й спрямовуються до спеціального фонду університету. Це дає ЗВО автономію у використанні коштів - зокрема для підвищення зарплат працівників та зміцнення якості освітнього процесу", - поділився урядовець.

Уточнюється також, що станом на 1 вересня 2025 року на 1-4 курсах бакалаврату та всіх курсах медичного, ветеринарного й фармацевтичного спрямування (медичні магістри) в Україні в цілому навчається понад 750 тисяч студентів.

Найпопулярніші спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Згідно з інформацією МОН, до десятки найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих людей на бюджет увійшли такі:

  • A4 "Середня освіта" - 5 909;
  • I2 "Медицина" - 3 762;
  • F3 "Комп'ютерні науки" - 2 979;
  • G19 "Будівництво та цивільна інженерія" - 2 580;
  • H1 "Агрономія" - 2 283;
  • F2 "Інженерія програмного забезпечення" - 2 161;
  • G3 "Електрична інженерія" - 2 083;
  • B11 "Філологія" - 2 052;
  • I7 "Терапія та реабілітація" - 1 836;
  • G7 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" - 1 675.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих на бюджет (інфографіка: mon.gov.ua)

Чи обов'язкове аудиторне навчання для вишів в Україні

У МОН наголосили, що аудиторне навчання має відбуватись там, де це безпечно.

"Міністерство закликає ЗВО в безпечніших регіонах планувати робочі та навчальні графіки так, щоб максимізувати аудиторну роботу студентів і дослідницьких команд", - поділились у відомстві.

Уточнюється, що повернення до очного формату там, де це можливо, підвищує:

  • якість навчання;
  • взаємодію в університетських спільнотах.

Зазначається водночас, що МОН послідовно допомагає закладам у прифронтових областях облаштовувати безпечні простори для навчання.

"Харківські, Сумські, Запорізькі та Миколаївські університети вже отримали на це 330 мільйонів гривень. Релоковані ЗВО, зокрема херсонські, додатково підтримуються в межах проекту Світового банку", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН України затвердило нове Положення про проведення конкурсів наукових досліджень і розробок (яке запроваджує низку важливих змін і обмежень).

Крім того, ми пояснювали, що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки.

Читайте також, який експеримент із 12-річною школою стартував в Україні з 1 вересня 2025 року - що змінюється й чому це важливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
стипендииМОНВступна кампаніяСтудентиОсвіта в УкраїніВишіУніверситети