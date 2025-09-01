Студентський старт: скільки українців пішли на перший курс і які спеціальності в топі

Скількох першокурсників зарахували до вишів цього року

У МОН розповіли, що станом на початок 2025/2026 академічного року до університетів, академій та інститутів було зараховано 178 720 першокурсників - без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів (дані щодо яких не розголошуються).

Із них:

64 873 осіб навчатимуться за державним замовленням (йдеться про безоплатне навчання та стипендіальну підтримку);

до 30 тисяч студентів - можуть отримати державні освітні гранти.

"Отже, понад половина здобувачів вищої освіти має фінансову підтримку від держави", - наголосили у відомстві.

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий нагадав, що "кожен і кожна, хто обирає навчання в українському університеті, робить свідомий вибір - здобувати освіту вдома і бути частиною майбутнього України".

"Держава послідовно підтримує студентів і викладачів: бюджетні місця забезпечують безоплатне навчання та стипендії, а гранти частково покривають оплату контракту й спрямовуються до спеціального фонду університету. Це дає ЗВО автономію у використанні коштів - зокрема для підвищення зарплат працівників та зміцнення якості освітнього процесу", - поділився урядовець.

Уточнюється також, що станом на 1 вересня 2025 року на 1-4 курсах бакалаврату та всіх курсах медичного, ветеринарного й фармацевтичного спрямування (медичні магістри) в Україні в цілому навчається понад 750 тисяч студентів.

Найпопулярніші спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет

Згідно з інформацією МОН, до десятки найпопулярніших спеціальностей за кількістю зарахованих людей на бюджет увійшли такі:

A4 "Середня освіта" - 5 909;

I2 "Медицина" - 3 762;

F3 "Комп'ютерні науки" - 2 979;

G19 "Будівництво та цивільна інженерія" - 2 580;

H1 "Агрономія" - 2 283;

F2 "Інженерія програмного забезпечення" - 2 161;

G3 "Електрична інженерія" - 2 083;

B11 "Філологія" - 2 052;

I7 "Терапія та реабілітація" - 1 836;

G7 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" - 1 675.

Найпопулярніші спеціальності за кількістю зарахованих на бюджет (інфографіка: mon.gov.ua)

Чи обов'язкове аудиторне навчання для вишів в Україні

У МОН наголосили, що аудиторне навчання має відбуватись там, де це безпечно.

"Міністерство закликає ЗВО в безпечніших регіонах планувати робочі та навчальні графіки так, щоб максимізувати аудиторну роботу студентів і дослідницьких команд", - поділились у відомстві.

Уточнюється, що повернення до очного формату там, де це можливо, підвищує:

якість навчання;

взаємодію в університетських спільнотах.

Зазначається водночас, що МОН послідовно допомагає закладам у прифронтових областях облаштовувати безпечні простори для навчання.

"Харківські, Сумські, Запорізькі та Миколаївські університети вже отримали на це 330 мільйонів гривень. Релоковані ЗВО, зокрема херсонські, додатково підтримуються в межах проекту Світового банку", - підсумували в міністерстві.